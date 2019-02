Leyhe und Eisenbichler heiß auf Willingen

"Auf uns wartet eine schönes Skisprungwochenende. Ich freue mich drauf, vor heimischem Publikum zu springen", freut sich Stephan Leyhe auf die zwei Einzelspringen und den Teamwettbewerb im Rothaargebirge. "In den letzten Jahren sind meine Ergebnisse in Willingen immer besser geworden - es ist schön, dass ich jetzt mit der besten Form, die ich bisher hatte, wieder dort hinkomme."

Eisenbichler kehrt zum "Skisprungfest" zurück

Mindestens so viel Aufmerksamkeit wie der Lokalmatador dürfte auch Markus Eisenbichler auf sich ziehen. Der Siegsdorfer, in diesem Winter bester und konstantester DSV-Springer, steigt nach einer Woche Regeneration wieder ein. "Willingen ist immer ein Skisprungfest, wir springen gerne dort, schätzen das Publikum und die besondere Stimmung", so der 27-Jährige. "Auf das Teamspringen freuen wir uns besonders, wir wollen um die Podestplätze mitstreiten und mit Erfolgserlebnissen abreisen."