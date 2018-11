Leyhe fliegt auf Platz zwei, Klimov gewinnt

Stephan Leyhe war der beste DSV-Springer beim Start in die Einzel-Saison. Mit 130,5 Metern (124,5) sprang er im finalen Durchgang auf Rang zwei und holte damit das beste Ergebnis seiner Karriere. "Es ist zum ersten Mal aufgegangen, im Winter auf dem Podest zu stehen." , strahlte Leyhe. " Ich freue mich riesig." Jetzt heißt es in den nächsten Wochen das Ergebnis zu bestätigen. "Stephan hat das sehr gut macht, das ist für uns alle eine riesige Freude. Nach diesem Wochenende kann aber niemand mehr wirklich überrascht sein" , sagte Bundestrainer Werner Schuster.

Nur der Russe Evgeniy Klimov war am Sonntag (18.11.18) nicht zu schlagen. Mit 131,5 Metern bestätigte er seine Leistung aus dem ersten Durchgang (127,5) und feierte den Sieg vor Leyhe. Für das russische Team war es der erste Weltcupsieg überhaupt. Dritter wurde der Japaner Ryoyu Kobyashi (137,5/127).

Fünf deutsche Skiadler in den Top 15

Auch Karl Geiger konnte sich steigern und meldete sich mit einem richtig guten Flug über 129 Meter (120,5) für einen Platz unter den Topleuten an. Mit Platz neun lag er im Endergebnis damit noch vor seinem Teamkollegen Andreas Wellinger, der zum Abschluss zwar überragend auf 132 Meter (123,5) flog, allerdings in den Schnee greifen musste und dadurch "nur"auf Platz elf landete.

Positiv überraschte auch Dawid Siegel, der nach einem Satz über 124.5 Meter (121) das bislang beste Ergebnis seiner Karriere feiern konnte. Er ließ damit den erfahrenen Markus Eisenbichler hinter sich, der noch 123 Meter (124,5) nachlegte und 15. wurde. Nicht ganz so optimal lief es für Richard Freitag (122,5/120), der als 22. Weltcup-Punkte sammelte. "Die Sprünge passen nicht, um ganz vorne reinzuspringen" , sagte der 27-Jährige selbstkritisch. "Ich nehme die gute Stimmung mit" .

Bundestrainer am Ende doch zufrieden

Schuster zog zum Abschluss noch ein positives Fazit: "Es ist echt super fürs Team und für ihn (Stephan Leyhe Anm. der Red.)" , so Schuster, der sich insgesamt doch "sehr zufrieden mit dem Wochendende" zeigte. "Ich bin stolz, dass ich so ein breit aufgestelltes Team habe." Nur für Pius Paschke (115,5 Meter) hatte es nicht ins Finale der Besten 30 gereicht.

Schwacher Auftakt für Norwegen und Österreich

Vierschanzentournee-Gewinner Kamil Stoch verpasste als Vierter das Podest denkbar knapp. Auch zwei große Skisprung-Nationen erlebten einen ganz schwachen Auftakt: Norwegen hatte in Johann Andre Forfang auf Rang zehn seinen besten Vertreter, Daniel Huber landete als bester Österreicher sogar nur auf dem 18. Platz. Die einst erfolgsverwöhnten ÖSV-Adler waren schon vergangene Saison ohne Sieg geblieben und hatten daraufhin Andreas Felder als neuen Trainer geholt. Noch schlechter erging es Altmeister Noriaki Kasai. Der 46-jährige Japaner war bereits in der Qualifikation gescheitert und wurde auch nicht für das Teamspringen am Samstag nominiert.

mla | Stand: 18.11.2018, 16:53