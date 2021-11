Skisprung-Weltcup in Klingenthal ohne Zuschauer

Der Deutsche Skiverband (DSV) hatte jüngst noch Optimismus geäußert, alle seine Weltcups in diesem Winter vor Zuschauern austragen zu können, nachdem Geisterwettbewerbe in der vergangenen Saison pandemiebedingt Standard waren. Die Ticketkäufer für die Weltcups in Klingenthal sollen in den kommenden Tagen informiert werden.

dpa | Stand: 20.11.2021, 13:44