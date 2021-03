Juliane Seyfarth, die im Jahr 2019 die erste Auflage der damals neu geschaffenen Wettkampfreihe in Russland gewonnen hatte, kam als elfte Springerin in Nischni Tagil auf 87,5 Meter und setzte sich damit zunächst an die Spitze. Zur Halbzeit liegt sie mit 14,5 Punkten Rückstand auf die Spitze auf Rang Zehn. Eine Position hinter Seyfarth folgt Katharina Althaus (86,5 Meter).

In Führung liegt die Österreicherin Marita Kramer (96,5 Meter) vor ihrer Landsfrau Chiara Hölzl (93,5 m). Auf Rang drei folgt Nika Kriznar aus Slowenien, die 94 Meter sprang.

Alle sechs DSV-Starterinnen im Finale

Neben Seyfarth und Althaus schafften es auch die restlichen vier deutschen Springerinnen unter die besten 30. Anna Ruprecht liegt nach dem ersten Durchgang auf Position 18 (86 m). Luisa Görlich und Pauline Heßler liegen auf den Rängen 23 und 24. Selina Freitag schaffte als 28. den Sprung ins Finale.