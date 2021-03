Weltcup in Nischni Tagil

Skispringerinnen Althaus schafft es in die Top 10

Katharina Althaus hat zum Auftakt der Blue Bird Tour in Russland ein ordentliches deutsches Teamergebnis mit einem Platz unter den besten Zehn veredelt. Der Sieg in Nischni Tagil ging an eine Österreicherin.