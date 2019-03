Eisenbichler zum Raw-Air-Auftakt Achter

Sechs DSV-Adler schaffen Qualil

Insgesamt qualifizierten sich sechs der sieben gestarteten deutschen Skispringer, einzig Pius Paschke (Kiefersfelden) verpasste als 66. den Sprung unter die besten 50. Neben Eisenbichler landete auch Team-Weltmeister Stephan Leyhe (10./Willingen) in die Top Ten. Vizeweltmeister Karl Geiger (Oberstdorf), Constantin Schmid (Oberaudorf), Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) sowie Martin Hamann (Aue) rangierten auf den Plätzen 17, 29, 40 und 41. Hamann ersetzt in Oslo seinen von einem Infekt geschwächten Vereinskollegen Richard Freitag, der bei der zweiten Station in Lillehammer wieder einsteigen will.

Premiere bei den Frauen

Die Frauen starten am Samstag (11.00 Uhr) mit der Qualifikation in Oslo in ihre Raw-Air-Premiere. Bis zum 17. März stehen im Rahmen der Raw-Air-Tour an den Stationen Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund insgesamt 16 Wertungssprünge (vier Qualifikationen sowie vier Einzel- und zwei Teamspringen mit je zwei Durchgängen ) auf dem Programm.