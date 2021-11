Drei bestätigte Corona-Fälle bei den Skispringern in Nischni Tagil

Am Samstagmorgen seien kurzfristig weitere PCR-Tests vor dem ersten Weltcup-Springen in Nischni Tagil durchgeführt worden. Bei diesen wurden die Coronafälle laut DSV (Deutscher Ski-Verband) aufgedeckt. Die deutschen Skispringer zählen aufgrund des Hygienekonzeptes allerdings nicht als Kontaktpersonen und können beim Springen am Abend (16 Uhr im Livestream und Ticker) vom Balken gehen.