In Norwegen nennen sie die Schanze "Monsterbakken". Und das sagt schon einiges aus über diese Skiflugschanze, von der sich die weltbesten Skispringer in den kommenden Tagen in die Tiefe stürzen. Die Anlage in Vikersund in Norwegen ist die größte der Welt, hier flog der Österreicher Stefan Kraft im Jahr 2017 auf 253,5 Meter - Weltrekord. Und hier findet nun die Skiflug-Weltmeisterschaft 2022 statt.

Am Donnerstag (10.3.2022) in der Qualifikation für den Einzel-Wettbewerb bewältigte eben jener Kraft den Vikersundbakken am besten (230 Meter/217,9 Punkte) vor seinem Landsmann Michael Hayböck (233/210,5) und dem Slowenen Anze Lanisek (221/207,3). Karl Geiger war als Sechster bester Deutscher.