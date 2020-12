Eisenbichler: "Wie Aladin auf dem fliegenden Teppich"

Markus Eisenbichler präsentierte sich im Weltcup bisher in bestechender Form. Die Windpanne von Nischni Tagil hat er weggesteckt. "Das war kein Schreckmoment für mich. Sowas kann passieren ", sagt der 29-Jährige. Der Bayer freut sich auf die "Letalnica", die Schanze von Planica Eisenbichler hatte 2017 und 2019 dort mit 248,0 m deutschen Rekord erzielt. 2019 feierte er dort zudem seinen ersten Weltcupsieg. "Das ist eine geile Schanze" , stellt Eisenbichler fest. Und gerät beim virtuellen Pressegespräch ins Schwärmen über das Fliegen: "Man fühlt sich wie Aladin, der auf seinem fliegenden Teppich unterwegs ist. Die Sorgen und Ängste verschwinden, alles, was dich bedrückt, ist weg".

Sein größter Konkurrent im Kampf um den WM -Titel dürften die Norweger rund um Halvor Egner Granerud und Titelverteidiger Daniel Andre Tande sein. Eisenbichler sieht das aber gelassen: " Ich muss mein Fluggefühl ausspielen, dann haben es die Norweger schwer ", erklärt er.

Eisenbichler führt DSV-Aufgebot an, Geiger und Paschke fix

Auch Stefan Horngacher sieht die Norweger nach den herrvorragenden Leistungen in Nischni Tagil als Top-Favoriten. "Beim Skifliegen ist immer mit ihnen zu rechnen ", sagt der Bundestrainer. Und weiter: "Wir haben aber auch eine Mannschaft, mit der zu rechnen ist." Neben Eisenbichler sind Karl Geiger und Pius Paschke fix gesetzt. Paschke, der zuletzt mit Platz fünf sein bestes Weltcup-Ergebnis einfuhr, freut sich auf Planica: "Die Skiflug-WM ist mein erstes Großereignis. Skifliegen war als Kind immer schon mein großer Traum".

Vizeweltmeister Karl Geiger ließ zuletzt den Weltcup im russischen Nischni Tagil aus, da seine Frau das erste gemeinsame Kind erwartet. Der Nachwuchs war zwar am Mittwoch (09.12.2020) immer noch nicht auf der Welt, Geiger aber schon in Planica. "Karl ist hochmotiviert und wird gute Flüge zeigen ", prophezeit der Bundestrainer.

Um den vierten Startplatz kämpfen in den zwei Trainingssprüngen am Donnerstag Severin Freund, Constantin Schmid und Martin Hamann. Freund, 2014 bislang letzter deutsche Skiflug-Weltmeister, ist trotz seiner schweren Knieverletzungen in den vergangenen Jahren dabei. Der nach einem Kreuzbandriss zurückgekehrte, aber weit von alter Form entfernte Andreas Wellinger fehlt hingegen und wird erst zur Vierschanzentournee zurückkehren.

nho/dpa/sid | Stand: 09.12.2020, 11:52