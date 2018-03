Samstag Team-Fliegen, Sonntag Saisonabschluss

Am Samstag folgt in Planica der Teamwettkampf. Bundestrainer Schuster wollte direkt nach dem Einzelwettkampf noch nicht sagen, wer seine vier Starter sein werden. Nur, dass Richard Freitag dabei sein werde, stehe schon fest. Und der Sachse, der seit diesem Wettkampf als Zweiter im Gesamtweltcup des Winters feststeht, freut sich am ZDF-Mikrofon mit einem wohl unfreiwilligen Reim auf den Mannschaftswettkampf. "Wir wollen uns straffen, dass wir das Treppchen nochmal schaffen" , so Freitag am Freitag.

Am Sonntag (25.3.) wartet dann mit einem Einzelwettkampf der allerletzte Sprunglauf der Saison.

Thema in: MDR Aktuell - Das Nachrichtenradio, 23.3.2018, 17:40 Uhr

rr | Stand: 23.03.2018, 17:02