Raw Air wieder etwas spannender

Beste Einzelspringer in diesem Teamwettkampf waren Robert Johansson und Andreas Stjernen. Beide verkürzten den Rückstand auf Spitzenreiter Kamil Stoch deutlich. Dennoch geht der Pole mit 55,7 Punkten Vorsprung in den abschließenden Wettbewerb. Wieder wird geflogen, wieder in Vikersund, diesmal aber als Einzelwettkampf. Der geht am Sonntag ab 16.30 Uhr über die Bühne.

Thema in: Sportschau, 17. März, 16.15 Uhr; Sportschau, 18. März, 16.30 Uhr

rr | Stand: 17.03.2018, 18:22