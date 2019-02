Skiflug-Weltcup in Oberstdorf

Deutsche "Flieger" enttäuschen bei Stoch-Premierensieg

"König" Kamil Stoch hat am Sonntag (03.02.2019) seinen ersten Weltcup-Sieg der Saison gefeiert. Der 31 Jahre alte Pole setzte sich in Oberstdorf mit Flügen auf 214,5 und 227,5 Meter vor Jewgeni Klimow (RUS) und Dawid Kubacki (POL) durch. Vortagessieger Ryoyu Kobayashi belegte trotz Führung im ersten Durchgang am Ende Rang neun, Eisenbichler wurde bester DSV-Adler.