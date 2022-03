Zu warm - Skiflug-Quali von Planica verschoben

Die Qualifikation für das Skifliegen in Planica kann nicht wie geplant am Donnerstag (24.03.2022) ab 11 Uhr stattfinden. Wegen zu hoher Temperaturen in dem Wintersportort im Nordwesten Sloweniens ist das Springen verschoben worden. Ein neuer Versuch für die Qualifikation soll noch am Donnerstag ab 15 Uhr gestartet werden. Sportschau.de zeigt die Quali im Livestream.

Anlaufspur nicht ausreichend gekühlt

Am Donnerstagvormittag waren an der Schanze Temperaturen von mehr als 15 Grad Celsius gemessen worden. Die Schanze und damit auch der Anlauf lagen in der prallen Sonne. Die Anlaufspur konnte wegen der Wärme nicht ausreichend gekühlt werden, offiziell wurde die Quali wegen "Problemen mit der Anlaufspur" verschoben.

Geiger im Training besser als Kobayashi

Von den geplanten zwei Trainingssprüngen ab 9 Uhr konnte bereits nur einer stattfinden. Karl Geiger kam in diesem Training mit einer Weite von 225 Metern und Rang vier deutlich besser zurecht als sein Konkurrent um den Weltcup-Gesamtsieg Ryoyu Kobayashi (202,5 Meter/27.). Bester des Trainings war der Österreicher Daniel Huber (226,5 Meter).