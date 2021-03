Skifliegen - Kobayashi in Planica vorneweg

Der Japaner Kobayashi flog auf 229 Meter und lag damit am Ende nur einen Punkt vor Markus Eisenbichler, der auf 227,5 Meter kam. Karl Geiger auf Rang vier (224,5 Meter) rundete das starke deutsche Resultat ab.

Deutlich größere Weiten gelangen Naoki Nakamura (236 Meter), Timi Zajc (233 Meter) und Bor Pavlovic (232,5) - wegen der schlechteren Punktausbeute landeten sie jedoch nicht ganz vorne.

Am Donnerstag (25.03.21) starten die Skiflieger mit dem Einzel (11 Uhr) ins letzte Weltcup-Wochenende. Am Freitag, Samstag und Sonntag stehen in Planica weitere Springen auf dem Programm.

Stand: 24.03.2021, 19:19