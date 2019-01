Severin Freund wechselt in zweite Liga des Skispringens

Von der Vierschanzentournee in den Continental Cup. Ex-Weltmeister Severin Freund wird nach seinem Tournee-Ausstieg gleich an diesem Wochenende in der zweiten Liga des Skispringens in Klingenthal an den Start gehen.

Freund: "Kein Zuckerschlecken"

Das teilte der 30-jährige frühere Gesamt-Weltcupsieger auf seiner Facebook-Seite mit. Dort schrieb der Team-Olympiasieger von 2014, er werde "versuchen im Continental-Cup an den richtigen Schrauben zu drehen." Bereits am Dienstag hatte Freund nach seinem Aus bei der Tournee gesagt: "Ich bin mir für nichts zu schade. Der COC wäre für mich nicht die schlechteste Idee. Das wird sicher kein Zuckerschlecken." Freund hatte bei der Vierschanzentournee sowohl in Oberstdorf als auch Garmisch-Partenkirchen den zweiten Durchgang verpasst.

Prominenz in Klingenthal: Freund, Kofler, Wank, Kranjec

In Klingenthal stehen am Samstag (05.01.2019, 15 Uhr) und Sonntag (06.01.2018, 15.30 Uhr) zwei Springen von der Großschanze auf dem Programm. In Klingenthal wird Freund prominente Skisprung-Kollegen treffen. So haben für den Continental-Cup Teamkollege Andreas Wank, ebenfalls Team-Olympiasieger 2014, Andreas Kofler (Österreich), Team-Olympiasieger von 2006 und 2010, WM-Medaillengewinner Jurij Tepes (Slowenien) sowie der frühere Skiflug-Weltmeister Robert Kranjec (Slowenein) gemeldet. Freund war zuletzt im Februar 2010 im Continental-Cup gestartet.

Lange Verletzungspause bei Freund

Severin Freund gehört nach zwei Kreuzbandrissen aktuell nicht zu den sieben besten DSV-Adlern. Bei den Tournee-Stationen in Bischofshofen und Innsbruck steht er somit nicht mehr im verkleinerten Aufgebot.

dh/sid | Stand: 02.01.2019, 10:08