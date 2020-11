Skispringen - Eisenbichler lässt der Konkurrenz zweimal keine Chance

Als die Weite von 146 Metern auf der Anzeigetafel aufleuchtete, lachte Markus Eisenbichler verschmitzt in sich hinein. Mit diesem Sprung war das Weltcup-Springen am Samstagabend (28.11.2020) quasi schon nach dem ersten Durchgang entschieden. Eisenbichler lag satte neun Punkte in Führung und brachte seinen zweiten Saisonsieg mit erneut starken 141 Metern ins Ziel. "Ich bin sehr froh, dass ich in dieser Form bin, weiß aber, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich bleibe demütig. Es geht schnell nach oben und schnell nach unten ", sagte der Gesamtweltcup-Führende im ZDF.

Der 29-Jährige knüpfte dabei nahtlos an seinen starken Weltcup-Auftakt an und verwies die Polen Piotr Zyla und Dawid Kubacki mit 19 Punkten Vorsprung auf die Plätze. Bundestrainer Stefan Horngacher lobte: "Er hat seine besten Sprünge im Wettkampf gemacht und gezeigt, dass er ein würdiger Träger des Gelben Trikots ist."

Paschke und Geiger in den Top Ten

Auch Pius Paschke erwischte einen guten Tag. Im ersten Durchgang sorgte der 30-jährige Routinier, der so stabil wie noch nie springt, mit 136,0 Meter für Furore. Gute 129,5 Meter im Finale der besten 30 bescherten ihm am Ende Platz acht - und damit sein bestes Weltcup-Ergebnis.

Karl Geiger fliegt durch die Luft in Ruka

Paschke war damit auch einen Platz besser als Karl Geiger. Der Auftaktzweite von Wislau beendete das Springen in Finnland mit 129,5 und 132,5 Metern auf dem neunten Platz. "Meine Sprünge waren etwas zäher, aber Eisei hat gezeigt, wie es gehen kann und wir machen morgen da weiter" , sagte Geiger.

Hamann wieder konstant gut

Auch der 23-jährige Newcomer Martin Hamann, der aus dem Flachland in der Nähe von Leipzig kommt, zeigte erneut zwei solide Sprünge (128,5 m/130,0 m) und segelte auf Rang 15.