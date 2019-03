Lundby holt überlegen Raw-Air-Sieg

Die Norwegerin, die bereits am Mittwoch (13.03.2019) in der Qualifikation vorn war und auch den besten Probesprung setzte, holte sich in Trondheim auch den Tagessieg. Nach 133 Metern im ersten Durchgang ließ die 24-Jährige im zweiten Sprung 133,5 Meter folgen. In der Endabrechnung der Tour sicherte sich Lundby den Gesamtsieg mit großem Vorsprung.

Seyfarth schiebt sich noch aufs Treppchen

Die deutschen Skispringerinnen schlugen sich erneut sehr achtbar. Juliane Seyfarth wurde in der Gesamtwertung noch Dritte, verdrängte die Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz. Dabei kostete sie eine schlechte Landung nach ihrem 131-Meter-Satz im ersten Durchgang zunächst eine bessere Platzierung. Dann holte Seyfarth aber noch einen raus, schaffte diesmal mit besserer Landung 137,5 Meter. Damit sicherte sich die Thüringerin nicht nur die 5.000 Euro für Gesamtrang drei, sondern auch noch den zweiten Platz in der Tageswertung hinter Lundby. Platz drei sicherte sich in Trondheim Eva Pinkelnig.

Althaus wird Gesamt-Zweite

Katharina Althaus dufte sich nach 128 und 127 Meter über Rang fünf freuen. In der Raw-Air-Wertung verteidigte die 22-Jährige den zweiten Platz. Als netten Nebeneffekt gab es noch 15.000 Euro. Carina Vogt und Svenja Würth landeten zum Abschluss auf den Plätzen 17 und 28.