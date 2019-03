Ryoyu Kobayashi deklassiert die Konkurrenz

Der Gesamtweltcupsieger aus Japan deklassierte die Konkurrenz mit Sprüngen auf 141 Meter und machte damit viel Boden gut zum Raw-Air-Führenden Stefan Kraft aus Österreich. Da beträgt sein Rückstand nur noch 9,5 Punkte. Kraft wurde am Donnerstag (14.03.2019) Dritter. Für Furore sorgte Andreas Stjernen. Der Norweger, der auf seiner Heimschanze in Trondheim den letzten Wettkampf seiner Karriere bestritt, belegte nach Sprüngen auf 137 und im Finale erneut 137 Metern einen überraschenden zweiten Platz.

Deutsche ohne Podest, aber verbessert

Die deutschen Skispringer zeigten sich verbessert. Zwar reichte es nicht für einen Podestplatz, aber ein Trio schaffte es in die Top Ten. Richard Freitag ( SG Aue), der nach überstandener Grippe in Trondheim erst in die Raw-Air-Tour eingestiegen ist, wurde nach 132 und 132 Metern als Siebter beser Deutscher. " Ich bin gut reingekommen, auch schon beim Training ", freute sich Freitag. Direkt dahinter auf den Plätzen acht und neun landeten Karl Geiger ( SC Oberstdorf) und Markus Eisenbichler ( TSV Siegsdorf). "Das Gefühl heute war besser. Jetzt freue ich mich auf das Skifliegen", sagte Eisenbichler. Konstantin Schmid ( WSV Oberaudorf) fiel nach einem schwächeren zweiten Sprung auf den 24. Platz zurück. "Das war ein deutlicher Aufwärtstrend. Die Podestplätze sind nicht mehr so weit weg. Das war wichtig vor dem Skifliegen", freute sich auch Bundestrainer Werner Schuster.

Drei Deutsche verpassen das Finale