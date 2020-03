Marius Lindvik (132 Meter) und Daniel Andre Tande (133 Meter) komplettierten mit überragenden Sprüngen im zweiten Durchgang eine herausragende Teamleistung.

Die DSV-Adler sprangen solide, überzeugen konnte vor allem Constantin Schmid, der 128 und 130 Meter sprang. Er hatte am Freitag in der Qualifikation für eine Sensation gesorgt. Das Podest komplettierte Slowenien. Sie hatten sich einen Dreikampf mit Polen (4.) und Japan (5.) geliefert. Österreich musste sich mit einem enttäuschenden 6. Platz begnügen.

Kraft überzeugt im 2. Durchgang, Geiger enttäuscht

Selbst Stefan Kraft, der am Sonntag einen Schritt in Richtung Gesamt-Weltcup-Sieg machen kann, hatte seine Probleme und sprang im ersten Durchgang nur auf 123,5 Meter. Im zweiten Durchgang verbesserte er sich mit 134 Metern deutlich und landete den bis dato weitesten Sprung des Tages. Dawid Kubacki überflog diesen Wert mit 134,5 Metern nur kurze Zeit später.

Krafts Konkurrent Karl Geiger war im deutschen Team hinter Schmid und Stephan Leyhe, der zwei souveräne und gute Sprünge zeigte, nur drittstärkste Kraft. Durch seinen vergleichsweise schwachen Sprung auf 126,5 Meter im zweiten Durchgang musste man sogar kurzzeitig um Platz zwei zittern.

Gespenstische Atmosphäre

Weil das Gesundheitsamt in Norwegen Zuschauer wegen einer möglichen Ausbreitung des Coronavirus' von der Veranstaltung am Holmenkollen in Oslo ausgechlossen hatte, war es für die Springer eine merkwürdige und gespenstische Atmosphäre. Beim nächsten Springen in Lillehammer sind Zuschauer erlaubt.

Deutschland nach erstem Durchgang noch dran

Vor allem dank der tollen Sprünge von Schmid (128 Meter) und Leyhe (128,5 Meter) blieb das DSV-Team nach dem ersten Durchgang an den Norwegern dran (-8,3 Punkte). Polen (-22,9) und Japan (-26) waren da schon abgeschlagen im Kampf um den Sieg.

Schmid überrascht zum Auftakt der "Raw Air"

Constantin Schmid in Oslo

Am Freitag hatte Schmid für eine Sensation gesorgt und die Qualifikation zum Springen am Sonntag (15.15 Uhr/Liveticker auf sportschau.de) für sich entschieden. Der 20-Jährige aus Oberaudorf sprang auf 130 Meter. Die Weite und sehr gute Haltungsnoten sorgten dafür, dass sich Schmid den Sieg vor Michael Hayböck aus Österreich und dem Slowenen Ziga Jelar sicherte.

Da bei der Raw-Air-Tour auch die Qualiergebnisse mit in die Gesamtwertung eingehen, übernahm Schmid vor dem eigentlichen Einzelspringen auch die Führung in der Tourneewertung.