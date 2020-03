Karl Geiger? Stefan Kraft? Oder doch ein Norweger? Von wegen! Constantin Schmid hat die Qualifikation zum Springen am Holmenkollen in Oslo gewonnen und damit für eine dicke Überraschung gesorgt. Der 20-Jährige aus Oberaudorf sprang auf 130 Meter. Die Weite und sehr gute Haltungsnoten sorgten dafür, dass sich Schmid den Sieg vor Michael Hayböck aus Österreich und dem Slowenen Ziga Jelar sicherte. Da bei der Raw-Air-Tour auch die Quakliergebnisse mit in die Gesamtwertung eingehen, übernahm Schmid vor dem eigentlichen Einzelspringen am Sonntag (15.15 Uhr/Liveticker auf sportschau.de) auch die Führung in der Tourneewertung. Zuvor steht noch ein Teamspringen (Samstag, 15.15 Uhr/Liveticker auf sportschau.de) an.