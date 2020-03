Zwei deutsche Skispringer auf dem Podest

Markus Eisenbichler fehlten am Ende ganze 0,4 Punkte zum Sieg. "Platz zwei ist geil. Ich bin froh, dass es endlich mal wieder geklappt hat" , freute sich Eisenbichler dennoch. Nach dem ersten Durchgang hatte er nach 138 Metern noch in Führung gelegen. Im Finaldurchgang reichte es bei wechselnden Winden nur zu 120,5 Meter, ein Hauch zu wenig. Stephan Leyhe gelang zuvor bei besserem Wind ein toller zweiter Satz auf 133 Meter. Auch in der Gesamtwertung der "Raw-Air" schob sich der 28-Jährige auf den dritten Platz. Hier liegt der Norweger Marius Lindvik, der am Montag (09.03.2020) Vierter wurde, in Führung.

Geiger verliert wertvolle Punkte auf Kraft

Pius Paschke (130, 127,5 m) und Constantin Schmid (131, 132,5) landeten auf den Plätzen 14 und 16. Karl Geiger büßte im Kampf um den Sieg im Gesamtweltcup viele wertvolle Punkte ein. Nach 128,5 und 123 Metern belegte der 27-Jährige nur den 19. Platz. "Ich habe einige Sachen probiert, ist nicht ganz aufgegangen. Ich muss sehen, dass es morgen besser klappt" , sagte Geiger im ZDF : Der Österreicher Stefan Kraft baute dank seines achten Platzes in Lillehammer seinen Vorsprung weiter aus.

Freund und Hamann verpassen Finale