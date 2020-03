Skispringerin Lundby von Landsfrau Opseth abgefangen

Silje Opseth aus Norwegen hat sich beim Weltcup-Springen in Lillehammer ihren ersten Weltcupsieg geschnappt. Mit 138,5 und 134 Metern schob sie sich noch an der Weltcup-Führenden Maren Lundby vorbei, die Zweite wurde, in der "Raw Air“-Wertung aber ihren Vorsprung behaupten konnte.

Althaus solide auf Rang sechs

Die 20-jährige Opseth überraschte bei schwierigen Bedingungen, mit Wind und im zweiten Durchgang Nebel im Sprunghang, und ist jetzt Zweite in der Tour, 44 Punkte hinter Lundby. Dritte wurde die Österreicherin Chiara Hölzl. Katharina Althaus verfehlte als Sechste zwar das Podest, konnte aber mit 126,5 und 122 Metern erneut überzeugen. In der "Raw Air"-Wertung liegt die Deutsche auf dem vierten Platz.

Seyfarth sucht weiter Form

Der letzte Weltcupsieg von Juliane Seyfarth datiert aus dem März 2019. Und dieser Topform springt die 29-Jährige weiter hinterher. In Lillehammer reichte es nach 110 und 107 ,5 Metern erneut nur zu einem enttäuschenden 16. Platz. Svenja Würth (110/99 Meter) und Luisa Görlich (111/101) wurden 19. und 21.

Seifriedsberger verletzt sich am Knie

Eine Schrecksekunde gab es im ersten Durchgang beim Sprung der Österreicherin Jaqueline Seifriedsberger. Die 29-Jährige konnte ihren sehr guten Satz auf 134 Meter nicht stehen. Da sich bei ihrem Sturz die Bindungen nicht lösten, verletzte sich Seifriedsberger am linken Knie.

Lunby in der Qualifikation vorn

Maren Lundby hatte zuvor die Qualifikation in Lillehammer für sich entschieden und ihre Führung in der "Raw-Air"-Wertung ausgebaut. Zweite war Jaqueline Seifriedsberger vor Silje Opseth aus Norwegen. Beste Deutsche war Katharina Althaus als Fünfte.