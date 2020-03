In Lillehammer wird das Oslo-Springen der Männer nachgeholt mit zwei Durchgängen ab 17.15 Uhr. Das reguläre Einzelspringen von Lillehammer findet dann wie wie geplant am Dienstag (17.00 Uhr) statt, die ursprünglich für Montag vorgesehene Qualifikation soll direkt davor um 15.45 Uhr ausgetragen werden. Die Frauen werden am Montag ab 20.00 Uhr ihr Springen von Oslo nachholen. Am Dienstag findet dann, wenn das Wetter mitspielt, ebenfalls ab 20.00 Uhr da für Lillehammer geplante Springen statt.

Schmid bleibt in Gesamtwertung vorn

Nach drei von nunmehr 14 Durchgängen bleibt damit nach dem "sprungfreien" Sonntag der deutsche Youngster Constantin Schmid bei der "Raw Air"-Wertung in Führung. Die Frauen haben bisher noch kein Springen absolviert.

"Raw Air"-Tour: Zehn Tage Skispringen

Die Skispringer touren bis zum 15. März durch Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund. Sechs Weltcupspringen stehen dabei auf dem Programm, vier Einzel und zwei Teamspringen, dazu vier Qualifikationsspringen. Die große Besonderheit: Auch die Qualifikationsergebnisse zählen für die Gesamtwertung. Wer in allen Springen die meisten Punkte sammelt, gewinnt die Serie.

Die Anstrengungen werden den Skispringern ordentlich versüßt. 60.000 Euro füllen das Konto des Gesamtsiegers. Der Zweite bekommt 30.000 Euro, der Dritte 10.000 Euro. Zum Vergleich: Bei der Vierschanzentournee gibt es für den Sieg 18.500 Euro.