Skispringen | Raw Air

Takanashi sichert sich zweiten Raw-Air-Erfolg

Stand: 06.03.2022, 20:50 Uhr

Nach ihrem Sieg in Lillehammer war Sara Takanashi auch am Sonntag (06.03.2022) in Oslo die beste Springerin. In der Raw-Air-Wertung hatte sie gegen Nika Kriznar dennoch keine Chance.