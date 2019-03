Straffes Programm für Eisenbichler und Co. nach der WM

Vier Schanzen, darunter ein "Monsterbakken"

Zunächst wird auf den Großschanzen von Oslo, Lillehammer und Trondheim gesprungen. Das große Finale steigt dann auf der Flugschanze von Vikersund, auf der Flüge über 250 Meter möglich sind. Deshalb wird diese Anlage auch "Monsterbakken" genannt.

100.000 Euro für die besten drei der Gesamtwertung

Jeder schwache Sprung kann das Ende aller Siegträume bedeuten. Dabei geht es auch um viel Geld: Zusätzlich zu den Weltcupprämien werden insgesamt 100.000 Euro an die besten drei Springer der Gesamtwertung verteilt. Von den DSV -Adlern konnte bisher ausschließlich Andreas Wellinger davon etwas erhaschen: Im Jahr 2017 wurde er beim Abschluss der Serie für Rang drei ausgezahlt.

Weltmeister Eisenbichler als möglicher Stoch-Nachfolger

Raw-Air-Gewinner 2018 Kamil Stoch

Diesmal zählt der frischgebackene Weltmeister Eisenbichler zu den großen Favoriten auf die Nachfolge des Polen Kamil Stoch, der die Wettkampfserie im vergangenen Jahr gewann. Jetzt freut er sich auf den nächsten Saison-Höhepunkt. "Es ist einfach ein geiles Event, da freue ich mich extrem drauf" , sagte der Siegsdorfer. Allerdings betonte er auch die große Herausforderung dieser Sprungserie. Karl Geiger spricht ebenfalls von einem "richtig straffen Programm" und hat Respekt vor der schweren Aufgabe so kurz nach der WM. "Die letzten Jahre ging irgendwann das Gas aus" , erinnerte er sich. Neben Eisenbichler und Geiger wurden sechs weitere Springer für die Zour nominiert: Stephan Leyhe (SC Willingen), Pius Paschke (WSV Kiefersfelden), Constantin Schmid (WSV Oberaudorf) und Andreas Wellinger (SC Ruhpolding). Richard Freitag (SG Nickelhütte Aue) kuriert noch einen Infekt aus, er steigt erst in Lillehammer ein. In Oslo rückt Martin Hamann (SG Nickelhütte Aue) anstelle von Freitag ins Team.



Raw-Air erstmals auch für die Frauen