Raw Air

Kobayashi gewinnt überraschend Qualifikation in Lillehammer

Der Sieg in der Qualifikation der Skispringer in Lillehammer geht an einen Japaner mit dem Namen Kobayashi. Doch nicht der Weltcupsieger Ryoyu steht ganz oben auf dem Treppchen, sondern sein Bruder Junshiro. Markus Eisenbichler büßte in der Raw Air Wertung einige Punkte ein.