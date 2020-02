Wie der Weltverband FIS am Freitag (14.02.2020) um kurz nach 12 Uhr mitteilte, fallen das Training und die Qualifikation für den Skiflug-Weltcup in Tauplitz/Bad Mitterndorf wegen der Witterungsverhältnisse aus. Nun soll es am Samstagmorgen um 9.45 Uhr ein Training geben. Der für 11.00 Uhr geplante Wettkampf wird dann mit allen 53 gemeldeten Springern statt mit 40 Athleten durchgeführt.

Deutscher Skiverband mit fünf Springern am Start

Auf der 15. Station des Weltcup-Winters 2019/20 sind für Samstag und Sonntag je ein Einzelspringen geplant. Aus dem deutschen Team von Bundestrainer Stefan Horngacher sind Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler, Willingen-Sieger Stephan Leyhe, der Weltcup-Zweite Karl Geiger, Pius Paschke und Constantin Schmid mit nach Österreich gereist.