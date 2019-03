Eisenbichler stellt deutschen Rekord ein

Finale ohne Kranjec

Publikumsliebling und Lokalmatador Robert Kranjec verpasste als 47. ebenfalls den Wettkampf. Damit endete die Karriere des 37 Jahren alten Skiflug-Weltmeisters von 2012, der nach einer Kreuzband-OP Ende 2016 nicht mehr in Form und in der laufenden Saison zu keinem Weltcup-Einsatz gekommen war. Am Freitag (14:30 Uhr) und Sonntag (10:00 Uhr) findet jeweils ein Einzelwettkampf statt, am Samstag (10:00 Uhr) gibt es den letzten Teamwettbewerb dieser Saison.