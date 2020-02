Eisenbichler Quali-Dritter in Rasnov - Freund feiert Comeback

Vier Deutsche in den Top 10

Stark auch die anderen Springer aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher. Stephan Leyhe und Karl Geiger wurden mit 98 Metern und 96,5 Metern Vierter und Fünfter. Auch Constantin Schmid als Neunter (98 Meter) und Pius Paschke als 45. (86 Meter) schafften es ins Feld der 50 Starter für das Springen am Freitag.

Freund bei Comeback als 32. qualifiziert

Ein erfolgreiches Comeback feierte dabei im Südosten Siebenbürgens Severin Freund. Der frühere Skisprung-Weltmeister qualifizierte sich mit einer weite von 89 Metern bei gutem Aufwind als 32. Bereits in den beiden Trainingssprüngen hatte er mit 89,5 Metern (Rang 36.) und 88 Metern (Rang 24) ordentliche Sprünge gezeigt. Für Freund sind die Sprünge in Rasnov die ersten Weltcupsprünge seit der Vierschanzentournee 2018/19. Freund hatte sich in den vergangenen zwei Jahren einen Kreuzbandriss zugezogen und sich später an Meniskus und Rücken operieren lassen müssen und erst am Mittwoch (19.02.2020) seine Rückkehr in den Weltcup bekannt gegeben.

dh | Stand: 20.02.2020, 13:27