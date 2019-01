Deutsches Skisprung-Duo begeistert in Fernost

Als Vierter und Fünfter haben Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe am Freitag (25.01.2019) die Qualifikation zum Weltcupspringen in Sapporo beendet. Beide stellten dabei nach einem kleinen Durchhänger nach der furiosen Vierschanzentournee wieder aufsteigende Form unter Beweis.

Kraft gewinnt Quali

Beim Quali-Sieg des Österreichers Stefan Kraft überzeugte Eisenbichler mit 124 Metern. Leyhe sprang auf 122,5 Meter. Auch die weiteren DSV-Adler Karl Geiger (11.), Andreas Wellinger (21.), Felix Hoffmann (28 ) und Moritz Baer (40.) qualifizierten sich für den Endkampf am Samstag (08.00 Uhr/Ticker). Qualifikationssieger Kraft hatte am vergangenen Wochenende in Zakopane die fast zweijährige Sieglos-Serie der Österreicher beendet.

Kobayashi zurück in der Erfolgsspur

Lokalmatador und Tournee-Held Ryoyu Kobayashi flog bei seinem Heimspiel auf 128,5 Meter - und damit weiter als alle anderen. Er bekam aber einige Punkte für den guten Wind abgezogen und landete hinter Kraft und dem Polen Kamil Stoch auf dem dritten Platz.

Freitag verzichtet auf Japan-Trip

Richard Freitag trainiert in Deutschland.

Nicht alle Spitzenspringer sind mit nach Asien gereist. Auch Richard Freitag verzichtete auf die Reise nach Japan und trainiert stattdessen in der Heimat. Auch Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl), am vergangenen Wochenende in Sapporo im Continental Cup Fünfter, muss noch auf seine Rückkehr ins Weltcup-Team warten.

dpa/sid | Stand: 25.01.2019, 12:59