Das bestätigte der Veranstalter am Sonntagmorgen (30.01.2022). Demnach sei am Samstag eine österreichische Athletin positiv auf das Virus getestet worden. Inwiefern sich der Vorfall auf die Olympia-Pläne des ÖSV auswirkt, ist noch unklar.

Damit wird auch die Führende im Gesamt-Weltcup, Marita Kramer, beim zweiten Springen in Willingen fehlen. Die 20-Jährige hatte bereits das erste Einzel-Springen am Samstag gewonnen und ihren sechsten Weltcup-Sieg in dieser Saison gefeiert.

Verzögerungen vor dem zweiten Einzel-Springen

Ob das für Sonntag geplante zweite Einzel-Springen der Frauen überhaupt stattfinden kann, ist noch offen. Der ursprünglich für 10 Uhr angesetzte Wettbewerb wurde aufgrund der schwierigen Windverhältnisse bereits mehrfach verschoben.

Bereits am Samstag musste der zweite Durchgang sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern aufgrund der Wetterbedingungen gestrichen werden.

red/sid | Stand: 30.01.2022, 10:36