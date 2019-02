Im Alter von 55 Jahren

Das berichtet das finnische Magazin Seiska unter Berufung auf Nykänens Ehefrau Pia. Der Skiweltverband FIS bestätigte die Nachricht am Morgen.

Nykänen dominierte seinen Sport

Nykänen hatte in den 1980er-Jahren seinen Sport dominiert. Allein bei den Winterspielen 1988 in Calgary gewann er drei Goldmedaillen, zudem triumphierte er 1984 in Sarajevo von der Großschanze. Die Biografie von Nykänen, sechs Mal Weltmeister und vier Mal Sieger des Gesamtweltcups, nahm nach seinem Karriereende eine tragische Wende.

Der Ausnahmesportler wurde wegen wiederholter häuslicher Gewalt und eines tätlichen Angriffs mit einem Messer auf einen Bekannten verurteilt, außerdem prägten Alkoholexzesse, gescheiterte Ehen und Geldprobleme sein Leben.

Stand: 04.02.2019, 08:59