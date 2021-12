Markus Eisenbichler: "Da gehören die Olympischen Spiele einfach nicht hin"

Noch steht Skispringer Markus Eisenbichler in dieser Saison etwas im Schatten seines Teamkollegen und Kumpels Karl Geiger. Doch unzufrieden ist Eisenbichler nicht: Zweimal Platz drei, viele Top-10-Ergebnisse, Platz fünf im Gesamtweltcup. Der Vorjahres-Zweite gehört auch in diesem Jahr zur Weltspitze. Doch spätestens zur Vierschanzentournee will Eisenbichler so richtig angreifen.