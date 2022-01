Die österreichische Skispringerin Marita Kramer ist am Randes des Weltcups in Willingen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Weltverband FIS am Sonntag (30.01.2022) mitteilte, habe das Team-Management nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden daraufhin beschlossen, mit der gesamten Damenmannschaft die Heimreise anzutreten.

Die 20 Jahre alte Führende im Gesamtweltcup, die am Samstag noch den Wettkampf in Willingen vor Katharina Althaus gewonnen hatte, habe keine Symptome, teilte der Österreichische Skiverband ( ÖSV ) mit. " Aufgrund des hohen CT-Werts bleibt ein Antreten bei den Olympischen Spielen das Ziel ", heißt es in einer Mitteilung. Je niedriger dieser Wert ist, als umso ansteckender gilt eine Person.

Abflug nach Peking verschoben

Um an den Winterspielen, die am Freitag in Peking eröffnet werden, teilnehmen zu dürfen, benötigt Kramer nun vier aufeinanderfolgende, behördlich zertifizierte, negative PCR-Testergebnisse, die mindestens 24 Stunden auseinanderliegen müssen.

Der eigentlich für Montag geplante Abflug des ÖSV-Damenteams wird um mindestens einen Tag verschoben. Kramers Teamkolleginnen wurden alle negativ getestet. Dennoch tritt die gesamte Mannschaft beim Weltcup am Sonntag in Willingen nicht mehr an.

red/dpa | Stand: 30.01.2022, 12:31