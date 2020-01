Kobayashi fliegt zum Quali-Erfolg - Leyhe Zweiter

In Titisee-Neustadt geht es am Samstag (18.01.) ab 16 Uhr (im Ticker auf sportschau.de) um die nächsten Weltcup-Punkte. Bei der verregneten Qualifikation dafür war Ryoyu Kobayashi aus Japan mit 137,5 Metern und schlechten Windverhältnissen der beste Athlet. Direkt dahinter landete der Wahl-Schwarzwälder Stephan Leyhe, der mit 138,5 Metern den weitesten Satz von der Hochfirstschanze hinlegte. Robert Johansson aus Norwegen wurde Dritter.

Geiger nur Neunter

Der Gesamtweltcup-Führende und Vierschanzentournee-Dritte Karl Geiger musste sich mit 131,5 Metern und Rang neun begnügen. Auch die vier anderen DSV-Adler sind qualifiziert: Constantin Schmid (19./129,5 m), Pius Paschke (33./124,5 m), Raimund Philipp (36./120,5 m) und Luca Roth (42./122 m).

Kleines Starterfeld

Im Feld der nur 51 startenden Athleten verpasste lediglich einer das Springen am Samstag: den Südkoreaner Seou Choi traf dieses Los mit dem kürzesten Sprung - 100 Meter. Nach dem Sturz auf einem Parkplatz in Ruhpolding hatte sich Markus Eisenbichler eine Handverletzung zugezogen und ist deshalb nicht beim Heim-Weltcup am Start.

