Karl Geiger gewinnt Vierschanzentournee-Quali in Garmisch

Horngacher: "Ein toller Sprung"

"Der Sprung war schon sehr gut. Er hat die Kante besser getroffen. Ein toller Sprung vom Karl" lobte Bundestrainer Stefan Horngacher nach der Quali im ZDF . Geiger selbst stimmte zu: "Ich würde es einen guten Sprung nennen. Er war flüssiger. Ich bin vorn dabei."

Eisenbichler: "Da, wo ich hin will"

Markus Eisenbichler in Garmisch

Ein weiteres Ausrufezeichen konnte Markus Eisenbichler als Fünter setzen. Nach schwachem Saisonstart macht der Siegsdorfer bei der Vierschanzentorunee weitere Schritt zurück zu alter Form. Mit 137,5 Metern und recht niedriger Startnummer 46 setzte er sich zwischenzeitlich an die Spitze und führte die Quali lange an. "Es war wieder ein bisschen besser als im Training. Ich habe versucht, die Ski oben zusammenzuhalten, damit es mich drüberhebt. Die Bedingungen waren stabil. Unten rin war es dann richtig angenehm. Das war ein Sprung, wo ich hin will" , freute sich "Eisei" Eisenbichler nach dem Wettkampf im ZDF . Lob gab es von Bundestrainer Horngacher: "Markus macht bei jedem Sprung Fortschritte. Es ist auf dem richtigen Weg."

Neun Deutsche weiter - "Locker Silvester feiern"

In den Top 15 konnten sich auch Stephan Leyhe (130,5 Meter) als 12. und Constantin Schmid (134,5 Meter) als 13.. Außerdem qualifizierten sich Pius Paschke (127 Meter) als 26., Philipp Raimund (131 Meter) als 28., Martin Hamann (127,5 Meter) als 34., Luca Roth (126,5 Meter) als 35.) und Moritz Bär (122 Meter) als 50. Zufrieden über neun DSV -Springer, die am Mittwoch in den K.o.-Duellen ran dürfen, zeigte sich auch Horngacher: "Jetzt können wir locker Silvester feiern und morgen wieder gute Sprünge zeigen" , sagte der Österreicher.

Drei Deutsche scheitern in der Quali

Die Qualifikation für das Springen am Mittwoch verpassten aus der so genannten "Nationalen Gruppe" Klilian Märkl (116 Meter) als 55., der für den ausgestiegenen Richard Freitag nachgerückte Adrian Sell (115 Meter) als 60. sowie Felix Hoffmann 108 Meter) als 68.

Die Duelle der Deutschen