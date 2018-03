In der Gesamtwertung der Norwegen-Tour liegt Stoch mit 1141,5 Punkten auch nach acht von 16 Sprüngen klar in Führung. Hinter ihm folgen in Johansson (1085,3), Johann Andre Forfang (1055,5) und Andreas Stjernen (1053,5) drei Norweger. Bester Deutscher ist Freitag (1026,6) als Achter.

Geiger gut - Eisenbichler steigert sich