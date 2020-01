Val di Fiemme

Skispringer Leyhe und Geiger stark in der Qualifikation

Karl Geiger und Stephan Leyhe haben sich in der Qualifikation für das Skispringen in Val di Fiemme in hervorragender Form präsentiert. Besser als die beiden war nur ein Pole. Alle DSV-Adler schafften den Sprung in den Wettbewerb.