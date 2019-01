Weltcup in Val di Fiemme

Skispringer Eisenbichler scheitert in Qualifikation

Das Skispringen am Samstag in Val di Fiemme werden nur fünf DSV-Athleten bestreiten. Der Tournee-Zweite Markus Eisenbichler muss unfreiwillig passen. Dabei war er von allen Deutschen am weitesten gesprungen.