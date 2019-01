Kraft gewinnt - Leyhe in den Top Ten

Nach dem schweren Sturz von David Siegel im Mannschaftsspringen nahmen noch fünf deutsche Adler den Einzelwettbewerb in Angriff. Die Jury hatte aus den großen Weiten (zwei Schanzenrekorde) vom Samstagabend gelernt und war am Sonntag (20.01.2019) von vornherein einige Luken nach unten gegangen. Zwar schafften es alle gestarteten DSV-Athleten in den zweiten Durchgang, mit dem Ausgang des Springens hatten sie aber nichts zu tun.

Stephan Leyhe

Bis auf einen. Stephan Leyhe mischte bei den Besten mit und landete am Ende auf dem siebten Platz (129,0 Meter/133,0 Meter), den er sich mit dem Winterdominator Ryoyu Kobayashi (124,0/133,5) aus Japan teilen musste. "Der zweite Sprung war eigentlich o.k., der siebte Platz ist auch o.k. , da bin ich zufrieden. Es gibt solche Tage, da mache ich mir keine Gedanken", schätzte Leyhe die Wettkampf ein.

Kraft nicht zu schlagen

Einen Sahnetag erwischte der Österreicher Stefan Kraft, der bereits nach einer Weite von 133,0 Metern als Erster in den Finaldurchgang gegangen war. Die Führung ließ er sich nicht mehr nehmen, legte 132,5 Meter nach und holte sich den Weltcupsieg in der Hohen Tatra. Zweiter wurde der Norweger Robert Johansson (131,5/133,5). Platz drei ging überraschenderweise an den Japaner Sato Yukiya (133,0/131,5), der damit seinem Kollegen Ryoyu Kobayashi die Show stahl.

Eisenbichler: "Es war eine komplette Katastrophe"

Markus Eisenbichler

Nach Leyhe konnte sich der junge Constantin Schmid (129,5/129,0) auf Platz 15 als zweitbester Deutscher auszeichnen. Der 19-Jährige aus Oberstdorf war auf dem Sprung und reiste nach Zakopane gleich weiter zur Junioren-Weltmeisterschaft: "Das ist, glaube ich, mein bestes Ergebnis der Saison. Das war ein gute Vorbereitung auf die JWM." Auf den Rängen 24 bis 26 reihten sich Karl Geiger (122,5/125,5), Richard Freitag (125,0/122,5) und der Tournee-Zweite Markus Eisenbichler (123,5/124,0) ein. Der Siegsdorfer fand klare Worte zu seiner Leistung: "Es war eine komplette Katastrophe. So kann‘s passieren im Skispringen."