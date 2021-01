Wieder kein Podest für deutsche Skispringer beim Heim-Weltcup

" Kruzifix ", rief Markus Eisenbichler nach seinem zweiten Sprung in die TV-Kamera. Wie schon am Vortag musste sich der Dreifach-Weltmeister beim Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt mit dem vierten Platz zufrieden geben. Dabei lag er zu Halbzeit noch auf Rang drei. Doch im zweiten Sprung passte das System nicht ganz, dazu wackelte er bei 135,5 Metern bei der Landung und vergab so die entscheidenden Punkte auf Stefan Kraft. Der Österreicher schob sich noch um 2,6 Punkte an Eisenbichler vorbei auf das Treppchen.

Der Sieg bei erneut wechselhafter Bedingungen auf der Hochfirstschanze im Schwarzwald ging an Halvor Egner Granerud (140 m /138 m ). Hinter dem Weltcupführenden aus Norwegen landete dessen Landsmann Daniel Andre Tande (138,5 m /138 m ).

Bundestrainer Stefan Horngacher war im Anschluss zufrieden, gerade mit Blick auf das abgespulte Pensum: " Es war wieder knapp heute für Markus. Wir waren jetzt lange unterwegs und die Jungs haben sich gut geschlagen. Jetzt brauchen wir mal ein paar Tage Ruhe, um uns für die nächste Wochen gut vorzubereiten. " Die zurückliegende Zeit mit der Vierschanzentournee bezeichnete er als " hochintensiv ", nicht nur für die Aktiven: " Da prasseln sehr viele Dinge auch auf die Trainer und Betreuer ein. Wir haben es aber gut hinbekommen. Es ist noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen, aber wir werden weiterarbeiten, um die Jungs wieder ganz nach vorne zu bekommen ", erklärte Horngacher im ZDF .

Bundestrainer Stefan Horngacher

Geiger wieder verbessert

Karl Geiger hatte die Schanze im Vergleich zu den Vortagen deutlich besser im Griff und konnte beim Absprung mehr Kraft übertragen. Die Belohnung waren 134 Meter im ersten Durchgang. Auch der zweite Sprung war bei starkem Rückenwind mit 130,5 Meter sehr ordentlich. Damit verlor er noch eine Position und rutschte als Elfter aus den Top 10. " Ich tue mich hier immer noch schwer, da brauchen wir nicht drumherum zu reden. Aber es war deutlich besser als gestern, das zählt. Der Schritt ging in die richtige Richtung ", erklärte der Skiflug-Weltmeister im Anschluss.

Einen Platz hinter Geiger landete Pius Paschke. Der Münchner konnte einmal mehr mit zwei solide Sprüngen (130 m /133 m ) überzeugen und sicherte sich eine weitere Platzierung im vorderen Mittelfeld bei einem Weltcup.

Freund hat wieder Spaß beim Springen

Severin Freund schaffte im ersten Durchgang 131,5 Meter als 15. ebenfalls locker die Qualifikation für einen zweiten Sprung und war mit seiner Leistung zufrieden. Diese konnte er aber im Finale nicht bestätigen, baute direkt nach dem Absprung einen Skifehler ein und fiel nach 126 Metern noch auf Rang 24 zurück. " Es ist ein bisschen schade, weil ich mir durch dadurch ein gutes Ergebnis kaputt gemacht habe. Der Sprung war zu früh. Die Ausgangslage war gut. Aber es hilft nichts - weitermachen ", lautete das Fazit des ehemaligen Gesamtweltcup-Siegers.

Müder Stoch mit schwachen Sprüngen

Kamil Stoch triumphiert beim Springen in Titisee-Neustadt

Kamil Stoch, der die letzten drei Springen und damit auch die Vierschanzentournee gewinnen konnte, zeigte diesmal Schwächen. Im ersten Durchgang kam er bei Rückenwind nicht über 123,5 Meter und Position 25. Mit seinem zweiten Sprung (131 m) konnte er zumindest noch ein paar Plätze gut machen und wurde im Abschlussklassement 17. " Es war schon schwierig heute. Der Körper wollte, aber der Kopf nicht richtig. Beide Sprünge waren sehr spät, so war nicht mehr viel möglich. Ich bin auch etwas müde nach den letzten zwei Wochen und will nun etwas ausspannen ", erklärte der Tournee-Sieger seine Leistung.

Hamann vom Winde verweht

Constantin Schmid verpasste als einer von zwei deutschen Springern das Finale der besten 30. Eine unruhige Anfahrt und Fehler im Übergang zur Flugphase sorgten für eine verfrühte Landung bei 124,5 Meter. So musste er lange um den Einzug in den zweiten Durchgang zittern, verpasste ihn schließlich aber um zwei Plätze.

Auch für Martin Hamann war das zweite Springen im Schwarzwald eines zum Vergessen. War er am Samstag als 14. noch zweitbester Deutscher hinter Eisenbichler, erwischte er am Sonntag eine Rückenwindphase. Die zahlreichen Bonuspunkte konnten die 118 Meter aber nicht kompensieren. Er schied wie Schmid nach nur einem Durchgang aus.