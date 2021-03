Vier Wochen vor seinem fatalen Sturz bei der Raw Air jubelte Leyhe noch über seinen ersten Weltcup-Sieg. In seiner Heimatgemeinde Willingen flog er zu seinem ersten Triumph. In Trondheim war der 29-Jährige nach dem zweitweitesten Sprung im Trainingsdurchgang als Mitfavorit über den Bakken gegangen. Leyhe gelang auch ein guter Sprung auf sagenhafte 141,5 Meter. Doch nach der Landung verlor der Willinger das Gleichgewicht und stürzte. Diagnose: Abriss des vorderen Kreuzbandes und Einrisse der beiden Menisken im linken Knie.

"Weg des Comebacks geht in neue Phase"

Jetzt hat Leyhe nach einem Jahr Zwangspause seine ersten Sprungversuche unternommen. " Ein Jahr lang anders trainieren als man es kennt. Immer das Ziel vor Augen: wieder springen ", schrieb der Willinger bei Facebook, "und das habe ich diese Woche geschafft, habe meine ersten Sprünge gemacht. Jetzt geht der Weg des Comebacks in eine neue Phase."

Leyhe und der Deutsche Skiverband ( DSV ) bestätigten, dass der Team-Weltmeister von 2019 in seiner Wahlheimat Hinterzarten auf der 70-Meter-Schanze drei Sprünge problemlos absolviert hat. Bundestrainer Stefan Horngacher hatte den Test mitorganisiert und beobachtet. Im Sommer will Leyhe die neue Saison in Angriff nehmen. Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking hat er nach wie vor fest im Visier.

red/sid | Stand: 12.03.2021, 10:36