Deutsche Skispringer in Lillehammer flügellahm

Gesamtsieg wohl schon außer Sichtweite

Den mit 60 000 Euro dotierten Raw-Air-Gesamtsieg können die Schützlinge von Bundestrainer Werner Schuster nun wohl definitiv abhaken. Der Rückstand auf die Spitze beträgt über 40 Meter. Nach dem Einzel in Lillehammer am Dienstag springen Wellinger und Co. noch in Trondheim und auf der Skiflugschanze in Vikersund.