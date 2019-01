"Keine knöchernen Verletzungen" nach schwerem Sturz von Skispringer David Siegel

Nach dem schweren Sturz von Skispringer David Siegel hat der Deutsche Ski-Verband zumindest teilweise Entwarnung bezüglich des Gesundheitszustandes des 22-Jährigen gegeben. Auf Facebook teilte der Verband am Sonntagmorgen mit, Siegel habe sich "keine knöchernen Verletzungen" zugezogen. Weiter heißt es, der Skispringer habe "Beschwerden im rechten Knie" .

Genaue Untersuchung am Montag

Nach seiner Heimreise soll Siegel am Montag von Mannschaftsarzt Dr. Mark Hofmüller untersucht werden. Dabei soll dann endgültig geklärt werden, welche Verletzung sich Siegel zugezogen hat. Der Skispringer war im Teamspringen in Zakopane schwer gestürzt. Es wird befürchtet, dass sich der 22-Jährige dabei eine schwere Bänderverletzung im Knie zuzog. Noch am Samstagabend hatte Siegel aus dem Krankenhaus ein Bild bei Instagram gepostet, auf dem er mit dem Victory-Zeichen zu sehen war. Dazu schrieb er: "Erster Sieg. Danke Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe und an den Rest des Teams."

dh/dsv | Stand: 20.01.2019, 08:43