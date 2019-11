Skispringen

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat Hoffnungen auf ein baldiges Comeback von Severin Freund eine Absage erteilt. Im Interview mit sportschau.de sagte Horngacher, Freund könne derzeit nicht trainieren. Der Team-Olympiasieger von 2014 habe "aktuell wieder kleinere Probleme und muss eine Pause machen. Wir müssen schauen, wie es bei ihm in den nächsten Wochen weitergeht."

Freund: Start bei Vierschanzentournee?

Nach mehreren Kreuzband-, Meniskus- und Hüftoperationen habe Freund laut Horngacher derzeit Schmerzen. Einen Start zum Weltcup-Auftakt in der kommenden Woche im polnischen Wisla schloss Horngacher aus. Freund selbst hatte sich Oktober noch optimistisch gezeigt, dass der zur Vierschanzentournee wieder in den Weltcup zurückkehren könne.

Wellinger "wird diese Saison sicher nicht auftauchen"