Von den Überfliegern zum Sorgenkind - Polens Skispringer in der Krise

Sportschau. . 03:26 Min. . Verfügbar bis 13.01.2023. ARD. Von David Zajonz.

Die polnischen Skispringer konnten in den letzten Jahren große Erfolge feiern, in dieser Saison steckt die Mannschaft um Superstar Kamil Stoch allerdings in einer tiefen Krise.