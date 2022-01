Video: Stefan Horngacher - der Mann fürs richtige Timing

Sportschau. . 05:30 Min. . Das Erste.

Stefan Horngacher ist seit 2019 Skisprung-Bundestrainer und schon längst nicht mehr wegzudenken. In einem privaten Einblick verrät er, wie er am liebsten seine Erfolge feiert und was er macht, wenn er mal nicht an der Schanze steht. | video