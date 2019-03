Althaus rückt auf Rang zwei der Raw Air Tour vor

Die Norwegerin Maren Lundby hat am Montagabend (11.03.2019) das Qualifikationsspringen von der Großschanze in Lillehammer gewonnen. Mit ihrem Sprung auf 141,5 Meter distanzierte sie die Konkurrenz deutlich.

Katharina Althaus sprang 131 Meter und teilt sich damit den zweiten Platz mit der Slowenin Nika Krznar. Auch in der Gesamtwertung ist sie nun Zweite, da die bislang Führende, Daniela Iraschko-Stolz, schwächelte und lediglich Zehnte wurde.

Alle DSV-Springerinnen überstehen Qualifikation

In dem von kräftigem Rückenwind dominierten Springen qualifizierten sich auch alle anderen deutschen Springerinnen für den Wettbewerb am Dienstag (Sportschau.de ist ab 20 Uhr mit einem Live-Ticker dabei). Juliane Seyfarth (124 Meter) wurde Neunte und hat weiterhin alle Chancen, in der Endabrechnung der Tour mit aufs Podium zu kommen. Svenja Würth (120 Meter) belegte Rang 15, Carina Vogt musste sich mit 114 Metern und Platz 22 begnügen, Anna Rupprecht (110 Meter) landete auf Rang 34. Nicht mehr dabei ist Team-Weltmeisterin Ramona Straub, die am Wochenende in Oslo gestürzt war und mit Kniebeschwerden vorzeitig aus Skandinavien abreisen musste.