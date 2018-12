Engelberg – mehr als ein normales Weltcup-Springen

In den letzten 17 Jahren stand sieben Mal einer der Sieger von Engelberg auch der prestigeträchtigen Tournee ganz oben. Zuletzt gelang das Peter Prevc 2015. Sein jüngerer Bruder Domen hält mit 144 Metern übrigens den Schanzenrekord. Aufgestellt 2016.

Sieben deutsche Siege in Engelberg

Richard Freitag gewann schon zwei Mal in Engelberg.

Doch auch die Deutschen haben beste Erinnerungen an die Groß-Titlis-Schanze, die seit dem Umbau 2016 den steilsten Anlauf im gesamten Weltcup hat. Sieben deutsche Tagessiege stehen in den Geschichtsbüchern. Den Anfang machte 1988 Jens Weißflog. Es folgten Martin Schmitt (2000, beide Springen), Stephan Hocke (2001), Sven Hannawald (2002) und Richard Freitag (2014, 2017). Freitag wird auch am kommenden Wochenende wieder dabei sein – und sich hoffentlich Selbstvertrauen für die Tournee holen.

Die wettkampffreien Tage konnten wir dann aber doch sehr gut zu Regeneration und Athletiktraining nutzen. Darüber hinaus absolvierten wir auch zwei Sprungeinheiten auf der WM-Schanze in Seefeld. Dieser kurzfristig anberaumte Lehrgang passte ideal in die Vorbereitung, da wir einerseits noch vor den Weltmeisterschaften auf der Anlange trainieren wollten und andererseits damit den Sprungrhythmus der letzten Wochen aufrechterhalten konnten. Richard Freitag trainierte mit seinem Heimtrainer Bernhard Metzler zwei Tage in Lillehammer, um wieder Stabilität und Sicherheit in seine Sprünge zu bringen.



Wer stoppt den Japaner Kobayashi?

Die Saison verlief für den Sachsen bisher holprig. Als 26. der Gesamtwertung mit nur 37 Weltcuppunkten hinkt Freitag den eigenen Erwartungen hinterher. Freitag nutzte die Zwangspause am letzten Wochenende zum Training. Mit seinem Heimtrainer Bernhard Metzler war er zwei Tage in Lillehammer, um wieder Stabilität und Sicherheit in seine Sprünge zu bringen, erklärte Bundestrainer Werner Schuster. Die anderen Athleten absolvierten zwei Sprungeinheiten auf der WM-Schanze in Seefeld. "So sind wir im Rhythmus geblieben und nun bestens für den Weltcup in Engelberg vorbereitet" , sagte Stephan Leyhe am Mittwoch. Als Gesamtfünfter ist der Schwarzwälder stark in die Saison gestartet, sieht aber durchaus noch Problemzonen: "Ich möchte die Zeit bis Weihnachten nutzen, um meine Technik weiter zu stabilisieren. Zuletzt ist es mir leider nicht gelungen, zwei gleichwertige Sprünge im Wettkampf abzurufen. Das will ich in Engelberg besser machen." Leyhe gehört wie Karl Geiger und Andreas Wellinger zu den Mitfavoriten.

Der Gejagte im Weltcup ist überraschend der Japaner Ryoyu Kobayashi, der einen Traumstart erwischt hat. Sollte er auch im Kanton Obwalden vorn mitfliegen, fährt nach den vielen Jahren der Dominanz der Polen, Norweger, Österreicher und Deutschen ein Japaner als Top-Favorit zur Vierschanzen-Tournee, die am 30. Dezember in Oberstdorf beginnt.

Weltcup gesichert