Die deutschen Skisprung-Frauen sind zum Saisonabschluss noch einmal auf das Podest gesprungen. Beim letzten Team-Event des Winters wurde das Quartett um die Mixed-Weltmeisterinnen Katharina Althaus und Anna Rupprecht am Sonntag (28.03.2021) Dritte. Beim anschließenden Einzel von der Großschanze flogen die deutschen Frauen allerdings hinterher.

Teamspringen: Nur ein Sprung von der Normalschanze

Im Teamspringen, das wegen Windes von Samstag auf Sonntag verschoben wurde und nur mit einem Sprung durchgeführt wurde, musste sich das deutsche Quartett mit Althaus (Oberstdorf), Rupprecht (Degenfeld), Juliane Seyfarth (Ruhla) und Luisa Görlich (Lauscha) in 336,5 Punkten den siegreichen Österreicherinnen (373,7 Punkte) und Slowenien (348,5 Punkte) geschlagen geben.

Die deutschen Frauen profitierten bei ihrem dritten Platz von einer Disqualifikation der für einen Podestplatz mitfavorisierten Japanerinnen. Die Weiten von Yeto Yuka wurden wegen eines nicht korrekt sitzenden Anzuges nicht gewertet, Japan kam nur auf Rang sechs.

"Tschaui Baui"-Grüße an Andreas Bauer

Später am Vormittag in Tschaikowski, der 80.000-Einwohner-Stadt im Südwesten Russlands in in der Region Perm, hatten die Deutschen dann im Springen von der Großschanze keine Chancen auf das Podest. Die DSV-Springerinen, die mit "Tschaui Baui"- und "Danke Andi"-Grüßen an ihren scheidenden Trainer Andreas Bauer in den Wettkampf gingen, verpassten die vorderen Plätze. Beste aus dem deutschen Quartett wurde Katharina Althaus als Zehnte (117,5 Meter).